O sorteio do concurso 2.300 da Mega-Sena foi realizado na noite desta quinta-feira (17) no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. O prêmio – que poderia pagar R$ 32 milhões a quem acertasse todos os números – acumulou, e a previsão é que o próximo sorteio pague R$ 36 milhões no sábado (19).