Total de curados passa dos 1.200. No entanto, 2.051 infectados permanecem doentes

Nas últimas 24 horas, 114 pacientes com coronavírus tiveram alta no Acre, informou a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). Com isso, o número de curados chega a 1.212 (36% do total de infectados, 3.343).

Os números dizem respeito aos internados em unidades públicas e particulares de saúde e também aos que estavam tratando os sintomas da covid-19 em casa por não terem apresentado gravidade da doença.

A recomendação é que essas pessoas permaneçam em casa e continuem a evitar aglomerações. Isso porque, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), não há evidências claras de que todos os pacientes recuperados da covid-19 estão imunes à reinfecção.

Permanecem doentes 2.051 pessoas no estado. Destes, 1.970 estão com a forma leve ou sem gravidade da doença e se tratam em casa. Essas pessoas devem ficar isoladas dos familiares saudáveis, em um ambiente exclusivo para elas.

As demais (81) estão internadas. Dezesseis desenvolveram a forma mais grave da covid-19 e ocupam leito de unidade de terapia intensiva no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) e Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into).

Outras 65 com sintomas potencialmente graves estão em enfermarias comuns na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito e hospitais particulares. Oitenta já perderam a vida para o coronavírus no Acre em pouco mais de 2 meses de pandemia.

Comentários