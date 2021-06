Mais 20 mil doses de vacina contra a Covid-19 chegam no Acre

O Ministério da Saúde enviou o 28° lote de vacinas contra Covid-19 ao Acre na tarde desta quarta-feira, 2, em que foram entregues 20.750 doses do laboratório Oxford/AstraZeneca, produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Até o dia 26 de maio, o Acre havia recebido 336.500 doses, sendo 207.940 para primeira dose e 128.560 para segunda dose.

“Estamos organizando o fluxo de entrega para cada cidade, esse trabalho de organização é de suma importância para a distribuição correta conforme a orientação do MS. A entrega será para dar continuidade à imunização dos grupos prioritários vigentes”, destaca a chefe da Rede Frio Estadual, Renata Quilles.

O processo de entrega aos munícipios ocorre com o auxílio das demais instituições do governo do Estado, como a Segurança Pública, para que os imunizantes cheguem de forma célere até nas localidades mais isoladas, sendo este um esforço da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) por determinação do governo do Estado.