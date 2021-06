Educação investiga lista de supersalários de professores no AC recebem até R$ 16 mil

A secretária Socorro Neri aproveitou a coletiva à imprensa de anúncio das 11 medidas tomadas pelo Governo do Estado no intuito de beneficiar os profissionais da Educação no Acre para esclarecer o assunto relacionado à uma suposta lista de supersalários de servidores da pasta.

O arquivo amplamente divulgado nas redes sociais aponta para proventos de até R$ 16 mil.

“É preciso ter muito cuidado ao avaliar e julgar dados sem entender quais direitos estão sendo usufruídos por essas pessoas. Há servidores que ocupam divisões e cargos e recebem o que o PCCR permite”, disse a secretária.

Neri acrescentou que a SEE está avaliando cuidadosamente cada caso, de forma cautelosa.

“Estamos analisando cada caso de forma individual”, finalizou.