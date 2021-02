A mãe Jociane, ao sair para o bar, passou uma corrente na porta. Com a demora para arrebentar a porta, as chamas ficaram mais fortes e só com a chegada do corpo de bombeiros foi possível adentrar no que sobrou do barraco.

O Juízo da 4ª Vara Criminal de Rio Branco acatou a denúncia do Ministério Público e a mãe das três crianças que morreram carbonizadas em 19 de dezembro do ano passado vai responder pelo crime de abandono de incapaz e por causa das mortes o crime se agrava e ela pode pegar até 30 anos prisão.

Jociane Evangelista Monteiro de 24 anos trancou os filhos em casa e vou para um bar próximo da sua casa no bairro Portal da Amazônia. Um curto-circuito em um ventilador pode ter causado o incêndio no pequeno barraco na rua Cumaru.

Sem poder sair, as crianças se abrigaram embaixo da cama. Com as chamas intensas as atingiram. Os corpos ficaram irreconhecíveis.

A perícia acredita que o filho mais velho de 4 anos de idade, Caio Evangelista, tenha levado o irmão, Diogo Evangelista, de 2 anos e a bebê de 8 meses Vitória Sofia, para a cama onde a mãe dormia.

Os vizinhos não conseguiram entrar na casa porque Jociane, ao sair para o bar, passou uma corrente na porta.

Com a demora para arrebentar a porta, as chamas ficaram mais fortes e só com a chegada do corpo de bombeiros foi possível adentrar no que sobrou do barraco.

No dia do acidente, Jociane Evangelista foi presa em flagrante. Na delegacia ficou em silêncio durante depoimento. No outro dia durante audiência de custódia ganhou a liberdade.

Agora ela vai responder pelos crimes previstos nos artigos 133 e 70 do código penal, com penas cumulativas.

Após a citação a ré terá 10 dias para oferecer sua defesa. Após vencer esse prazo será designada audiência de instrução e julgamento.

