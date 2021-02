Após a ação, os bandidos fugiram do local. Uma viatura do Corpo de Bombeiros foi acionada e ao chegarem no local controlaram a chamas, que já havia consumido totalmente o veículo

Apesar de a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans) ter sugerido mais cedo nesta sexta-feira, que o ônibus incendiado próximo ao antigo Top 15, na Rodovia AC-40, em Rio Branco, teria sido alvo de vandalismo após o protesto de motoristas da empresa Floresta, o motorista do coletivo alvejado informou no final da tarde que o coletivo, na verdade, foi alvo de criminoso.

De acordo com o condutor, assim que fez a rotatória e parou o ônibus da empresa São Judas Tadeu, dois homens não identificados se aproximaram em uma motocicleta renderam o motorista com uma arma de fogo. Os suspeitos, segundo a vítima, roubaram dinheiro e obrigaram o profissional a descer do ônibus.

Em seguida, jogaram gasolina no interior do ônibus e atearam fogo. Após a ação, os bandidos fugiram do local. Uma viatura do Corpo de Bombeiros foi acionada e ao chegarem no local controlaram a chamas, que já havia consumido totalmente o veículo, que circulava na linha da Vila Acre devido ao desfalque ocasionado pela paralisação de mais de 60% da frota Floresta por falta de pagamento.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos de perícia. Em seguida, os policiais fizeram patrulhamento na região em busca de prender os acusados, mas ninguém foi encontrado. O crime foi registrado na Delegacia de Flagrantes e o caso será investigado pela Polícia Civil.

