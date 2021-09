Lira questiona responsabilidade da Petrobras nos preços do combustível e do gás

Tiago Abech da CNN

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), questionou a responsabilidade da Petrobras nos preços dos combustíveis e do gás de cozinha. A publicação foi feita no perfil do deputado no Twitter nesta segunda-feira (13).

“Tudo caro: gasolina, diesel, gás de cozinha. O que a Petrobras tem a ver com isso?”, disse Lira.

Reunião

Arthur Lira convocou na tarde desta segunda-feira (13) uma reunião em Comissão Geral para debater a situação da operação das termoelétricas, o preço dos combustíveis e outros assuntos relacionados à Petrobras.

O presidente da estatal, Joaquim Silva e Luna, está convocado para a reunião que ocorre nesta terça-feira (14), às 9 horas, no Plenário Ulysses Guimarães na Câmara dos Deputados.

Também estão previstas as presenças do presidente da Comissão de Minas e Energia, Deputado Edio Lopes, do deputado Danilo Fortes, e demais deputados inscritos pelas lideranças.

“Amanhã, a partir das 9h, o plenário vira Comissão Geral para questionar o peso dos preços da empresa no bolso de todos nós. A Petrobras deve ser lembrada: os brasileiros são seus acionistas.”

A Comissão Geral acontece quando presidente da Câmara interrompe a sessão do dia para debater um assunto importante proposto pelos líderes ou pela maioria dos deputados.

A Petrobras chegou a assinar um acordo com a Gerdau para fornecer gás natural à unidade da companhia em Ouro Branco, em Minas Gerais. Em nota, foi informado que o fornecimento está previsto para ocorrer em 1º de janeiro de 2022.