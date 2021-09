Mourão diz que manifestações contra Bolsonaro foram ‘aquém do esperado’

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão (PRTB), falou nesta segunda-feira (13) sobre as manifestações contra o governo Bolsonaro realizadas no domingo (12). Atos convocados por grupos de centro-direita aconteceram em 19 capitais.

Mourão afirmou que os protestos foram aquém do que se podia esperar e, para ele, o motivo foi a ausência de partidos da esquerda.

“Semana passada, houve uma manifestação massiva em favor do nosso governo e, em particular, à pessoa do presidente da República”, disse o vice. “O presidente, na quinta-feira, fez a carta dele buscando diminuir essa tensão e fazer uma reaproximação com o STF e com o ministro Alexandre de Moraes.”

“As manifestações de ontem, eu nunca desdenho de nada, mas foram bem aquém aquilo do que se podia esperar. Faltando a esquerda, falta muita gente”, afirmou Mourão.