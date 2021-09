Sem Guedes, ministros se reúnem para tratar de acordo dos precatórios

Larissa Rodrigues do CNN Brasil Business

Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) se reúnem nesta terça-feira (14) com o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, para voltarem a debater um acordo via Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para o parcelamento dos precatórios. A informação foi confirmada à CNN Brasil por ministros das duas Cortes.

Em agosto, uma resolução foi redigida pelo TCU visando que apenas menos da metade dos quase R$ 90 bilhões do pagamento dos precatórios previstos no Orçamento da União em 2022 fosse quitado no ano que vem e o restante ficasse para 2023. No entanto, após as manifestações de 7 de setembro, o acordo esfriou.

O problema é que apesar das tentativas de Guedes e dos ministros, o presidente do STF, Luiz Fux, está resistente a negociar com interlocutores do governo federal.

Segundo ministros ouvidos pela reportagem da CNN, Guedes tem ligado para eles na tentativa de marcar uma reunião. Mas os ministros e Fux, principalmente, pretendem adiar o encontro para a próxima semana, numa espécie de um teste para ver se o discurso mais ameno do presidente Jair Bolsonaro irá mesmo se manter até lá.

Sem avançar nesse acordo com CNJ e STF, Guedes pretende, paralelamente, tentar se encontrar com os presidentes do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). No Congresso, uma proposta de emenda à constituição que também pretende adiar o pagamento dos precatórios.

Agora, é o ministro da Economia, Paulo Guedes, quem tenta trazer o tema de volta à mesa de negociações. Isso porque o Palácio do Planalto conta com a abertura orçamentária para encaixar nas contas públicas a criação do projeto que pode substituir o Bolsa Família, o Auxílio Brasil.