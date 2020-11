Criança da cidade do Bujari sofre de perda severa e profunda de ambos os ouvidos. Em caso de descumprimento, Estado vai pagar multa diária de R$ 100.

Por Aline Nascimento

A Justiça da cidade do Bujari, no interior do Acre, concedeu uma liminar e determinou que o Estado forneça, em um prazo de 30 dias, aparelhos auditivos para uma criança de 3 anos. A menina sofre de perda auditiva de ambos os ouvidos severa e profunda.