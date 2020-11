O candidato derrotado na eleição municipal de Rio Branco, Minoru Kinpara (PSDB), se pronunciou nas redes sociais sobre seu apoio no segundo turno.

Kinpara disse que vai apoiar Bocalom (PP), pois acredita que a mudança é necessária para melhorar a vida dos rio-branquenses.

Confira a publicação de Minoru:

Todos que apoiaram a minha candidatura para a prefeitura de Rio Branco queriam mudança, desejavam uma cidade com mais geração de emprego, com mais vagas nas creches e com saúde de qualidade. A mudança é cotidiana, com ideias e ações. E ela passa pelas nossas decisões. Nós, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), decidimos apoiar no segundo turno, a candidatura do Tião Bocalom.

Acreditamos que a mudança é necessária. A cidade de Rio Branco precisa experimentar uma outra atmosfera política. Esperamos que Tião Bocalom possa devolver à nossa cidade o lugar de respeito e cuidado que ela merece.