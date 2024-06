Junina ‘Sassaricano na Roça’ é a grande campeã da 16ª edição do Circuito Junino

Evento acontece de 28 a 30 junho e conta com exposições, rodeio, shows e mais

Em sua 3ª edição, o Xapuri Rural Show acontecerá no Polo industrial do município, de 28 a 30 de junho, com a proposta de gerar um ambiente favorável a interação entre expositores e o desenvolvimento da cultura local. A feira é uma realização do Governo do Acre, a Prefeitura de Xapuri e o Sindicato dos Produtores Rurais do município, com o apoio do Sebrae no Acre, FIEAC e demais parceiros.

Neste evento, o Sebrae busca incentivar a economia local, estimulando um relacionamento mais direto entre fornecedores, parceiros e potenciais clientes, durante os dias de exposição. Além disso, essas interações movimentarão diversos setores da economia e a cultura do município, beneficiando os empreendedores da região.

A gerente do Escritório Regional do Sebrae no Alto Acre, Hellen Kelma, explica que além do ambiente se tornar favorável ao networking entre esses pequenos negócios, é uma oportunidade de dar maior visibilidade às suas marcas para um público externo.

“A feiras apoiadas pelo Sebrae são excelentes oportunidades de networking, relacionamento, lead e vendas além da visibilidade da marca dos expositores. A 3ª Xapuri Rural Show é uma oportunidade de atrair investidores internacionais do Peru e da Bolívia e, assim, impulsionar o comércio local”, declara a gestora.

Com entrada gratuita, o evento possui uma vasta programação que conta com rodeio, cavalgada, exposição rural, bingo, desfile e shows locais. Para o ano de 2024 a estimativa da equipe coordenadora é de que o faturamento dos expositores na feira seja superior a R$ 500 mil, superando o faturamento da 2ª edição.

