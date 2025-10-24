Junina Pega-Pega segue encantando com o projeto “Pé na Estrada” em escolas do Acre

Acre
Dry Alves, Ascom
O projeto “Pé na Estrada: Junina Pega-Pega nas Escolas” continua sua jornada cultural levando a alegria das festas juninas a novas comunidades escolares. Nesta sexta-feira, 24 de outubro, o grupo realiza duas apresentações especiais: às 15h, no Colégio Acreano, em Rio Branco, e às 17h, na Escola Cívico-Militar Aldaci Simões, em Senador Guiomard.
As apresentações prometem envolver estudantes e educadores em um espetáculo repleto de música, dança, emoção e tradição, reafirmando o compromisso da Junina Pega-Pega em manter viva a cultura popular dentro do ambiente escolar. As ações contam com acessibilidade em Libras e valorizam o protagonismo juvenil, a inclusão e o fortalecimento dos laços comunitários.
De acordo com o diretor-presidente do Instituto Junina Pega-Pega, Cimar dos Santos, o projeto tem sido uma ferramenta importante para democratizar o acesso à cultura junina e despertar nos jovens o interesse pelas tradições locais.
“Levar a quadrilha às escolas é uma forma de aproximar a arte e a cultura dos estudantes, mostrando que nossa identidade popular é motivo de orgulho e deve ser preservada”, destacou Cimar.
A iniciativa é financiada pelo Edital de Chamamento Público nº 003/2025-FEM, promovido pelo Governo do Estado do Acre, por meio da Fundação Elias Mansour (FEM), com recursos do Governo Federal, através de emenda parlamentar da deputada federal Meire Serafim.
Ao todo, o projeto contempla 10 apresentações em escolas públicas dos municípios de Bujari, Capixaba, Plácido de Castro, Porto Acre, Rio Branco, Sena Madureira e Senador Guiomard, além de promover bate-papos sobre tradições juninas e estimular o surgimento de novas quadrilhas escolares.
Acre entra em alerta por risco de chuvas intensas com ventos de até 60 km/h
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta sexta-feira, 24, um alerta de chuvas intensas com grau de severidade de “perigo potencial” para todo o território acreano. O aviso segue até às 10h de sábado, 25, abrangendo todos os municípios do estado.
De acordo com o boletim meteorológico, a previsão indica chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros por dia, acompanhadas de ventos intensos entre 40 e 60 km/h. O alerta foi classificado na cor amarela, indicando risco de alagamentos pontuais, descargas elétricas e queda de galhos de árvores.
O Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (CIGMA), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente do Acre (Sema), acompanha a situação em conjunto com a Defesa Civil Estadual, que orienta a população a evitar áreas de alagamento, não se abrigar debaixo de árvores e desligar aparelhos elétricos durante as tempestades.
O aviso reforça a atenção principalmente para os municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Sena Madureira, Feijó e Brasiléia, onde o acumulado de chuva deve ser mais expressivo.
A Defesa Civil recomenda que a população redobre os cuidados e, em caso de emergência, entre em contato pelos números 193 (Corpo de Bombeiros) ou 199 (Defesa Civil).
TCE transfere ponto facultativo do Dia do Servidor para sexta (31)
O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE) anunciou por meio da Portaria Normativa nº 83 publicada nesta sexta-feira, 24, a transferência do ponto facultativo referente ao Dia do Servidor Público, originalmente previsto para terça-feira, 28 de outubro.
Segundo a portaria, assinada pela presidente do TCE-AC, conselheira Dulcinéa Benício de Araújo Barbosa, a data passa a ser comemorada na sexta-feira, 31 de outubro de 2025. A medida segue determinações da Portaria Normativa nº 66/2025 e do Decreto Estadual nº 11.768, que regulamentam o calendário de feriados e pontos facultativos no estado.
A mudança visa adequar o expediente da instituição sem prejuízo ao funcionamento do tribunal, garantindo que os servidores públicos possam aproveitar a data de forma concentrada ao final da semana.
Sexta-feira será de sol entre nuvens e chuvas pontuais em todo o Acre
O tempo segue instável nesta sexta-feira (24) em todas as regiões do Acre, com sol, nuvens e possibilidade de chuvas pontuais, que podem ser fortes em algumas áreas, segundo informações do portal O Tempo Aqui. A instabilidade também atinge o sul e sudoeste do Amazonas, Rondônia, noroeste do Mato Grosso, além das planícies da Bolívia e do centro e norte da selva peruana.
Condições por região
Leste e Sul do Acre (Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira)
O dia será quente e abafado, com sol entre nuvens e chuvas isoladas, que podem ocorrer com intensidade em alguns pontos. A umidade relativa do ar mínima varia entre 45% e 55% à tarde, e a máxima, entre 90% e 100% pela manhã.
Os ventos sopram fracos a calmos, com rajadas ocasionais vindas do norte, variando entre noroeste e nordeste.
Centro e Oeste do Acre (Cruzeiro do Sul e Tarauacá)
A previsão indica tempo instável, com sol, nuvens e alta probabilidade de chuvas fortes. A umidade mínima fica entre 60% e 70%, e a máxima chega a 100% nas primeiras horas do dia.
Os ventos serão fracos, predominando da direção norte, com variações de noroeste e nordeste.
Temperaturas previstas
Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 29°C e 31°C;
Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas de 21°C a 23°C, máximas de 30°C a 32°C;
Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas de 29°C a 31°C;
Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas de 22°C a 24°C, máximas entre 29°C e 31°C;
Tarauacá e Feijó: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas de 30°C a 32°C;
Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas de 22°C a 24°C, máximas de 29°C a 31°C;
Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas de 29°C a 31°C.
