Acre entra em alerta por risco de chuvas intensas com ventos de até 60 km/h

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta sexta-feira, 24, um alerta de chuvas intensas com grau de severidade de “perigo potencial” para todo o território acreano. O aviso segue até às 10h de sábado, 25, abrangendo todos os municípios do estado.

De acordo com o boletim meteorológico, a previsão indica chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros por dia, acompanhadas de ventos intensos entre 40 e 60 km/h. O alerta foi classificado na cor amarela, indicando risco de alagamentos pontuais, descargas elétricas e queda de galhos de árvores.

O Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (CIGMA), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente do Acre (Sema), acompanha a situação em conjunto com a Defesa Civil Estadual, que orienta a população a evitar áreas de alagamento, não se abrigar debaixo de árvores e desligar aparelhos elétricos durante as tempestades.

O aviso reforça a atenção principalmente para os municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Sena Madureira, Feijó e Brasiléia, onde o acumulado de chuva deve ser mais expressivo.

A Defesa Civil recomenda que a população redobre os cuidados e, em caso de emergência, entre em contato pelos números 193 (Corpo de Bombeiros) ou 199 (Defesa Civil).

