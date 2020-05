A informação é de que a família estava trafegando no trator pelo ramal, quando o veículo acabou capotando

Uma jovem morreu e outras três pessoas ficaram feridas em um grave acidente que aconteceu na tarde deste sábado (23), no km 18 de um ramal na zona rural do município de Feijó, no interior do Acre.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender a ocorrência e, segundo os militares, a jovem de 18 anos acabou morrendo no acidente, enquanto outra pessoa maior de idade e depois menores ficaram feridos com gravidade.

A informação é de que a família estava trafegando no trator pelo ramal, quando o veículo acabou capotando em uma ladeira. No giro do veículo, a jovem foi arremessada e em seguida esmagada pela máquina.

O resgate levou aproximadamente 4 horas para ser finalizado, pois, como o ramal é de difícil acesso, foi preciso usar caminhonetes e um quadriciclo para chegar até local do acidente.

As vítimas foram encaminhadas para o Hospital de Feijó. Já o corpo da jovem que morreu ficou aguardando os agentes do Instituto Médico Legal (IML), que levaram o cadáver para a sede em Cruzeiro do Sul.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil, para que as circunstâncias do ocorrido sejam investigadas.

Comentários