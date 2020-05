80 pacientes estão internados, sendo que 15 estão na UTI e 65 nas enfermarias

Mesmo com o número recorde de pacientes diagnosticados com coronavírus no Acre, que chegou a 524 neste sábado (23), de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), a quantidade de pessoas que receberam alta também foi significativa.

O último boletim mostrou que 110 pessoas receberam alta médica neste sábado (23).

80 pacientes estão internados, sendo que 15 estão na UTI e 65 nas enfermarias.

O número de mortes é 87.

