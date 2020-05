Novas ações de combate ao coronavírus são apresentadas por Gladson Cameli

Em pronunciamento divulgado neste domingo, 24, o governador Gladson Cameli prestou contas com a população sobre as mais recentes medidas adotadas pelo Governo do Estado do Acre no enfrentamento a pandemia do novo coronavírus.

No vídeo, Cameli destacou a chegada dos respiradores mecânicos na madrugada do último sábado, 23. Os equipamentos enviados pelo Ministério da Saúde são fruto do esforço pessoal do gestor acreano e contou com especial empenho do senador Marcio Bittar.

Durante recente audiência com o ministro Eduardo Pazuello, Gladson relatou sua preocupação com o aumento vertiginoso de novos casos da doença e alertou sobre a possibilidade de colapso na rede pública hospitalar.

Sensibilizado com apelo do governador, o ministro da Saúde garantiu o envio de 50 respiradores para o estado. “Esses equipamentos serão usados na Upa e na UTI do Into, além de cidades do interior”, explica Gladson no pronunciamento.

O chefe do Poder Executivo falou ainda da fase final de obras do Hospital de Campanha de Rio Branco. Com o reforço em mais 100 leitos de enfermaria para o tratamento exclusivo de pacientes com Covid-19, a previsão é que a estrutura seja concluída até o dia 10 de junho.

Outra boa notícia informada por Cameli diz respeito a aquisição de mais respiradores para ampliação de novos leitos de UTI. Em parceria com o Ministério Público do Trabalho, o Estado receberá 38 equipamentos de fabricação alemã no mês que vem.

A segurança sanitária e biológica dos profissionais de Saúde que estão na linha de frente contra o coronavírus é tratada com extrema prioridade. Neste sentido, o governador afirmou que “nos próximos dias, também receberemos uma nova carga de equipamentos de proteção para os nossos profissionais e milhares de testes rápidos para a população.”

Cameli aproveitou a oportunidade para pedir a conscientização da sociedade quanto a gravidade da pandemia. O governador lembrou ainda dos cuidados básicos de higiene como fundamentais para frear a proliferação do vírus.

“Nessa luta, você faz a diferença: se puder, fique em casa. Mas se tiver que sair, faça a desinfecção, limpando objetos, roupas, bolsas e sacolas com álcool 70 ou água e sabão. Lembre-se que agora é obrigatório o uso de máscaras.

Faça tudo isso por você e pelas pessoas que ama”, declarou.

Confira o vídeo na íntegra:

Comentários