O jovem Venceslau Souza da Silva, de 24 anos, interno do Centro de Recuperação Caminho de Luz, foi agredido por membros de uma facção criminosa na noite de terça-feira (12). O fato aconteceu próximo ao centro de recuperação que fica localizado no Ramal do Canil, no bairro Vila Acre, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de populares, Venceslau estava caminhando em via pública, quando membros de uma facção criminosa seguraram e iniciaram uma série de agressões contra o rapaz. Os bandidos utilizaram ripas para agredir o jovem que, com a violência das bancadas, acabou tendo o braço direito e as costelas fraturadas. Para não morrer, Silva ainda consegui correr até a sede da instituição e pediu ajuda. Após a ação, os agressores fugiram do local.

O responsável pelo Centro acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que foi até o local e prestou os primeiros socorros a Venceslau, que foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar tentou procurar pelos autores do crime, mas nenhum suspeito foi preso até o momento. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Comentários