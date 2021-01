O número de óbitos é de 9 desde o início da pandemia no município da tríplice fronteira, em segundo lugar de maior incidência é Xapuri cerca de 13 pessoas já morreram vítima da pandemia.

Por

Apesar de Rio Branco concentrar quase metade (46%) dos casos confirmados de Covid-19 no Acre, a capital acreana está longe de ser o município que concentra a maior incidência da doença.

De acordo com os números divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde, os dois primeiros lugares estão na região do Alto Acre. Com 762 casos confirmados, Assis Brasil, lidera o ranking que é feito levando em conta o número de pessoas infectadas e a população do município. A incidência em Assis Brasil é de 10.237 casos para cada 100 mil habitantes. O número de óbitos é de 9 desde o início da pandemia no município da tríplice fronteira.

O segundo lugar de maior incidência é Xapuri. Com uma população estimada pelo IBGE atualmente em 19.593 pessoas, já foram confirmados 1.915 pessoas infectadas pela pandemia, uma incidência de 9.910 casos por cada 100 mil habitantes. Cerca de 13 pessoas já morreram em Xapuri, vítima da pandemia.

Os números que parecem frios são importantes para que as autoridades de saúde tenham noção de onde a incidência é maior para definir plano de ações estratégicas de combate à doença.

Os municípios com menores incidências da Covid-19 no Acre são Capixaba, com uma taxa de 2.676 casos a cada 100 mil habitantes e Rodrigues Alves, com incidência de 1.299 casos.

Comentários