Jerry recebe equipe estadual do Esporte e garante curso de arbitragem para Assis Brasil

Na tarde de ontem, Segunda-feira (12), o Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, recebeu Júnior Santiagoem seu Gabinete, que faz parte do Departamento Estadual de Esporte do Estado e sua equipe para tratar sobre as competições estaduais que estarão acontecendo ainda em 2021, tais como: Campeonato Indígena Estadual, Copa Máster Estadual de 50 anos, Copa Máster estadual de 40 anos e Jogos Escolares.

Na ocasião, também foi firmado parceria entre o Município e Estado para que o esporte possa oferecer maior visibilidade e mais oportunidades para os jovens.

O Prefeito Jerry solicitou da equipe que sejam mandados árbitros da Federação Acreana de Futsal e da Federação Acreana de Futebol para ministrarem um curso de arbitragem no município de Assis Brasil. De antemão, o representante do Estado se comprometeu em enviar os árbitros e solicitou apenas que seja definida a data para que possam se organizar. “A visita da equipe estadual de esporte foi muito importante e vai viabilizar que Assis Brasil volte a ser destaque na área do esporte. Queremos que os atletas do município voltem a tomar gosto pelas competições e elevem Assis a outro patamar e para isso precisamos investir nessa área,, começando pela Capacitação de árbitros,” disse o Prefeito.