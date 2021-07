Polícia Civil prende faccionado envolvido em morte de adolescente grávida em Mâncio Lima

ASCOM/Polícia Civil do Acre

Na manhã desta terça-feira, 13, agentes da Polícia Civil lotados na delegacia de Mâncio Lima prenderam W.S.R., vulgo “largatixa”, de 20 anos, acusado de homicídio qualificado.

As investigações policiais indicam que “largatixa”, que faz parte de uma organização criminosa, na companhia de outros criminosos mataram uma adolescente de 14 anos no dia 31 de outubro de 2019 na Rua Nova. A jovem estava no oitavo mês de gestação e o crime abalou os moradores.

Na época dos fatos, a garota estava em casa com o companheiro quando o local foi invadido por criminosos, que chegaram atirando. O alvo seria o companheiro dela, que também chegou a ser atingido com dois disparos. O homem ainda foi internado no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, mas sobreviveu.

“A Polícia Civil vai continuar prendendo todos esses criminosos, que ao longo do tempo estavam praticando crimes contra a vida, contra o patrimônio e atingindo a Paz Social em Mâncio Lima”, disse José Obetânio.