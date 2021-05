Ítalo Medeiros aponta obras de R$ 250 milhões do estado para fortalecer municípios

Assessoria

O secretário estadual de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano (SEINFRA) Ítalo César Medeiros disse que o pacote de obras lançado pelo governador Gladson Cameli vai fazer uma injeção de recursos na economia acreana na ordem de R$250 milhões.

Destacou que as ordens de serviços da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Regional (Sedur), Departamento Estadual de Águas e Saneamento (Depasa) e Departamento Estadual de Estradas e Rodagens (Deracre), com a participação operacional e logística da Seinfra, vão fomentar a economia no interior do estado e garantir a geração de emprego e renda nos 22 municípios.

Com a chegada do verão o pacote inclui obras de infraestrutura, saneamento básico, recuperação de ramais, restauração de rodovias estaduais, reforma e ampliação de unidades hospitalares. Somente a recuperação da rodovia AC-405 no trecho entre Cruzeiro do Sul/Mâncio Lima está orçada em torno de R$40 milhões. “Acredito que o governador deve assinar a últimas ordens de serviço até o fim dessa semana”, observou.

Ítalo Medeiros revelou que o Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDS) liberou um aporte de R$15 milhões para pavimentação de ruas nos municípios acreanos. Informou que os R$ 94 mi, liberados pela Caixa Econômica Federal (CEF) serão destinados a restauração de 100 quilômetros de estradas vicinais que ficarão com a base pronta para pavimentação asfáltica; A capital deve ser contemplada com quase 40 quilômetros, nos ramais Jarinal e Belo Jardim.

Produção – O secretário da SEINFRA) contou que esta 1ª etapa fará os serviços de terraplanagem, construção de pontes e bueiros para garantir o escoamento da produção agrícola nos municípios de Rio Branco, Porto Acre, Plácido de Castro, Capixaba, Epitaciolândia e Brasileia. Os demais municípios estão contemplados no Programa de Ramais do Acre. “A nossa meta é recuperar três mil quilômetros de estradas vicinais”, afirma.

Ítalo explicou que os recursos liberados pelo Banco Mundial serão destinados para o saneamento integrado dos municípios isolados (Santa Rosa do Purus e Jordão). Consta ainda do pacote que está sendo anunciado a conclusão da obra do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), a reforma do hospital João Câncio (em Sena Madureira), do hospital Dr. Abel Pinheiro de Mâncio Lima e da ampliação das unidades/mistas de Saúde nos municípios de Manuel Urbano e Acrelândia. “O governador Gladson destinou mais R$10 mi para obras de revitalização de prédios públicos e para a instalação de praças de marcos nos municípios”, finalizou o secretário de Infraestrutura.