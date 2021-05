Deputado Manoel Moraes defende contratação de médicos brasileiros formados no exterior

O Deputado Estadual Manoel Moraes (PSB) defendeu na manhã de hoje a contratação de médicos brasileiros formados no exterior e que não possuem CRM, como medida efetiva de combate ao Coronavírus. O parlamentar enfatizou que a pandemia ainda está longe ser controlada e que esses profissionais ajudariam a evitar um novo colapso no sistema de saúde do Acre.

Manoel Moraes citou o exemplo do vizinho Estado de Rondônia, local em que um projeto de lei aprovado pelos deputados estaduais regulamentou a contratação de médicos sem registro durante esse momento de calamidade. “Em Rondônia os deputados já aprovaram e o Governo já sancionou a lei que regulamenta essas contratações; deveríamos adotar a mesma postura aqui no Acre”, declarou.

O Deputado lembrou que um projeto de lei nesse sentido já está em tramitação na Assembleia Legislativa do Acre, destacando que trabalhará junto com o autor da proposta para conseguir a aprovação. “Nossos profissionais de saúde estão exaustos, sobrecarregados e com um nível de estresse muito grande. Precisamos de ajuda, de reforço e os médicos brasileiros formados no exterior possuem formação e capacidade suficientes para contribuírem”, afirmou o parlamentar.