ISE recebe doação de computadores do Senac para implantação de laboratório de informática em Brasileia

Nesta sexta-feira o Instituto Socioeducativo do Acre (ISE/AC) recebeu do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), a doação de 10 computadores e 20 cadeiras que serão utilizados para implantação de um laboratório de informática na Unidade Socioeducativa (ISE) no Alto Acre, em Brasileia.

A solenidade de entrega dos equipamentos aconteceu no Núcleo de Educação Profissional do Senac, localizado no Palácio do Comércio, em Rio Branco. Estiveram presentes o presidente do ISE, coronel Mário Freitas, e a diretora regional do Senac, Débora Dantas. Com a doação será possível a inauguração do quinto laboratório de informática do ISE/AC, que estabeleceu como meta a implantação de laboratórios de informática em todas as 8 unidades do estado.

Nos laboratórios são ofertados cursos variados na área da informática aos adolescentes, dando a estes condições, de ao saírem, poderem concorrer no mercado de trabalho, como destaca o presidente do ISE, coronel Mário Freitas “essa é a nossa maior preocupação dar uma alternativa de trabalho e renda, quando saírem, com uma condição melhor, sair melhor do que entraram. Nós procuramos oferecer oportunidades, mostrar que existem outros caminhos, e não o da violência e do crime. Essa cooperação é muito bem vinda, ficamos muito gratos ao Senac, ao Sistema “S”.

Para a diretora regional do Senac Débora Dantas, a ação é essencial para o momento, não somente pela questão pandêmica em que se vive, mas por poder oferecer aos internos novas oportunidades.

“São jovens que cometeram algum tipo de delito, estão lá com a sua liberdade privada, está sendo formado um laboratório pra eles, isso é muito importante, muito rico pra gente. O Senac se sente gratificado em poder fazer parte desse projeto também, levando qualificação pra esses jovens, isso é motivo de orgulho, falo aqui em nome do presidente da Fecomércio, Leandro Domingues e do vice-presidente Marcos Lameira, que muito nos orgulha fazer parte desse projeto”, ressaltou a diretora.