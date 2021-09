Instituto Nacional de Meteorologia publica área de risco em municípios do Acre com fortes chuvas e ventos de até 100 Km/h

Nesta ultima terça-feira, 21, o INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) publicou um aviso de perigo que cobre todo o estado do Acre e uma pequena parte do Amazonas pelas rajadas de ventos e chuva intensa.

De acordo com o próprio Instituto, o alerta de perigo deve durar até esta Quarta-Feira, 22, com previsão de Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h). Risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas nos seguintes municípios:

Município Geocode UF Assis Brasil 1200054 AC Atalaia do Norte 1300201 AM Benjamin Constant 1300607 AM Boca do Acre 1300706 AM Brasiléia 1200104 AC Bujari 1200138 AC Capixaba 1200179 AC Carauari 1301001 AM Cruzeiro do Sul 1200203 AC Eirunepé 1301407 AM Envira 1301506 AM Epitaciolândia 1200252 AC Feijó 1200302 AC Guajará 1301654 AM Ipixuna 1301803 AM Itamarati 1301951 AM Jordão 1200328 AC Jutaí 1302306 AM Lábrea 1302405 AM Mâncio Lima 1200336 AC Manoel Urbano 1200344 AC Marechal Thaumaturgo 1200351 AC Pauini 1303502 AM Porto Acre 1200807 AC Porto Walter 1200393 AC Rio Branco 1200401 AC Rodrigues Alves 1200427 AC Santa Rosa do Purus 1200435 AC São Paulo de Olivença 1303908 AM Senador Guiomard 1200450 AC Sena Madureira 1200500 AC Tapauá 1304104 AM Tarauacá 1200609 AC Xapuri 1200708 AC Município Geocode UF

Até o momento, algumas áreas como o Vale do Acre, Sudoeste Amazonense, Sul Amazonense, Vale do Juruá já foram afetadas com o clima atual destelhando telhados e derrubando Hangar em aeroportos causando prejuízos aos seus proprietários.

A INMET também colocou em pauta as seguintes diretrizes de instruções para evitar maiores problemas aos residentes que estão na área de riscos: