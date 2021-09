Ventos e granizo causam pânico e prejuízos no Vale do Juruá; VÍDEO

Um forte temporal com ventos atingiu a cidade de Cruzeiro do Sul, distante mais de 600 km da capital Rio Branco, na tarde desta terça-feira, 21, e causou estragos em vários pontos das zonas urbana e rural do município.

No Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul um hangar caiu sobre um avião e um helicóptero. Nenhuma das aeronaves atingidas pertence ao governo do Estado. A afirmação é do coronel Negreiros, piloto do Centro Integrado de Operações – Ciopaer.

“O helicóptero do governo fica no Corpo de Bombeiro. Mas hoje ele está em manutenção preventiva aqui em Rio Branco”, citou o militar.

O hangar e o avião atingidos são de uma empresa particular de Cruzeiro do Sul e o helicóptero seria de propriedade de uma igreja.

O avião seria o mesmo que em 2019, atropelou e matou um jovem de 17 anos, que atravessava a pista de motocicleta no município de Ipixuna no Amazonas, próximo à Cruzeiro do Sul.