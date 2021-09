Polícia Civil apreende acusado de cometer homicídio qualificado em Feijó

Ascom/Policia Civil do Acre

Na manhã desta terça-feira, 21, a Polícia Civil de Feijó deu cumprimento ao mandado de internação expedido pela Vara Cível da Comarca de Feijó em desfavor do adolescente L.S.S, 16 anos de idade.

O menor apreendido é a nona pessoa presa pelo cometimento do bárbaro homicídio qualificado praticado pela organização criminosa, fato hediondo que casou clamor público na cidade de Feijó.

A apreensão do menor L.S.S foi representada pela Polícia Civil, tendo em vista a investigação imputar a L.S.S participação no crime que ceifou a vida do adolescente Jose Evlair de 14 anos, praticado no dia 19 de agosto deste ano.

O delegado Railson Ferreira declara que a investigação ainda está em curso e objetiva a angariar mais provas para que os criminosos sejam exemplarmente punidos.

“Acredito que este será o maior caso do tribunal do júri de nossa cidade e a Policia Civil trabalha de forma eficiente para subsidiar o Poder Judiciário, trazendo perícias e outras provas capazes de descortinar toda a trama criminosa, detalhando a participação de cada envolvido nesse crime cruel que vitimou uma criança que foi brutalmente torturada pela facção criminosa”, finalizou delegado Railson Ferreira.