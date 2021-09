Com oito ouros, Acre conquista 14 medalhas nas Paralimpíadas Universitárias, em São Paulo

O Acre conquistou resultados expressivos nas Paralímpiadas Universitárias 2021. 13 paratletas representaram o estado nas disputas no CT da Confederação Paralímpica do Brasil, em São Paulo (SP), entre a última quinta-feira (16) e domingo (19), na capital paulista, e conquistaram juntos 14 mealhas, sendo oito de ouro.

Um dos principais destaques da delegação foi Gigliane Paiva (classe T-36), que faturou três outros nas provas de 100m, 200m e 400m. Débora Oliveira (classe TF-20) também obteve três conquistas individuais com dois ouros no salto em distância e 400m, e prata no arremesso de peso. (Veja todos resultados no fim desta matéria)

Também foram destaques na competição dois paratletas do interior do Acre: Renato Campos, do município de Assis Brasil, e Rita de Cássia, da cidade de Cruzeiro do Sul. Ambos garantiram medalha de ouro na bocha.

– Foi a primeira competição pós-pandemia. Conseguimos fazer essa competição com apoio do departamento de esportes, não foi fácil, não foi simples. O sistema de bolha foi implantado no CT Paralímpico, ninguém pôde entrar, ninguém pôde sair. O importante é que as coisas estão voltando – destaca o chefe da delegação acreana, Geison Morais.

Os professores Antônio Manoel, Clodoaldo Campos, Raquel Thompson e Shirley Lessa compuseram a comissão técnica da Bocha. Antônio Clodoaldo e Geison Morais comandaram o atletismo e natação, respectivamente. Vladmilson Maia e Paulo Augusto foram os responsáveis pela equipe de basquete em cadeiras de rodas. Júnior Santigado representou o Departamento de Esportes do Acre.

Os jogos paralímpicos universitários visam estimular a participação dos estudantes com deficiência física, visual e intelectual em atividades esportivas de todas as Instituições de Ensino Superior (IES) do Brasil. Em 2020, a competição não foi promovida por causa das restrições impostas pela pandemia da Covid-19.

Resultados Paralimíadas Universitárias

Atletismo

Débora Oliveira – Classe T/F-20 – Uninort

Ouro – Salto em Distância

Ouro – 400m

Prata – Arremesso de Peso.

Gigliane Paiva – Classe T-36 – Uninort

Ouro – 100m

Ouro – 400m

Ouro – 200m

Zaquel da Silva – Classe T-47 – Ufac

5° lugar – 100m

7° Lugar – 400m

4° Lugar – 200m

Natação

Rebeca Campos – Classe S-14 – Uninort

Ouro – 200m Livre

Prata – 200m Medley

Bronze – 100m Borboleta

Bocha

Afonso Nemetala – Classe BC-02 – Prata

Uninort

Rita de Cassia – Classe BC-01 – Ouro

Faveni

José Alrismar – Classe BC-04 – Prata

Ufac

Emilson Farias – Classe BC-03 – 4º lugar

Ufac

Ricardo Campos – Classe BC-03 – Ouro

Unopar