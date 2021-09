Prefeitura de Epitaciolândia apoia Campeonato rural do Zezinho Brandão no Ramal do Porto Rico

A prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria de Cultura e Esporte em parceria com a comunidade realizou o campeonato em homenagem ao Sr. Zezinho Brandão, no Ramal do porto Rico, zona rural de Epitaciolândia.

Sem dúvidas o esporte vivencia um novo momento no município, são diversas modalidades esportivas que contam com o apoio da prefeitura através da Secretaria municipal de Cultura e Esporte.

A equipe da SEMCE esteve presente para a final, oferecendo toda a logística, árbitros, mesários e atividades culturais com serviço de som ao vivo. Também esteve presente a vereadora Preta e o pecuarista Daniel Dorzila um dos parceiros do campeonato.

Em nome do Prefeito Sérgio Lopes o secretário Joãozinho Ferreira falou da importância da parceria da prefeitura com os munícipes, para promoção do esporte e lazer nas comunidades rurais e agradeceu o empenho da sua equipe e de todos que se fizeram presentes na grande final, realizada com os times: Juventude x Chapecoense.

Veja a reportagem em vídeo: