Tabela do Confaz reafirma gasolina do Acre a mais cara do país

Por:

Publicada nesta sexta-feira (24) no Diário Oficial da União, a nova tabela do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) reafirma o Acre como o lugar onde se comercializa a gasolina mais cara do país. Esse combustível será vendido a um valor médio de R$ 6,56 o litro a partir de 1º de outubro, segundo a tabela de Preços Médios Ponderados ao Consumidor Final (PMPF) de combustíveis.

Pelo levantamento anterior, divulgado no dia 10 de setembro, houve um aumento no preço do combustível no Acre. Na ocasião o valor médio do litro era de R$ 6,54, o que gerou reajuste de R$ 0,02. A 2ª gasolina mais cara é encontrada no Distrito Federal e mais barata no Amapá (R$ 5,27).

Como é tradição, a tabela traz os preços de referência da gasolina comum, gasolina premium, diesel, gás liquefeito de petróleo (GLP), etanol e óleo combustível.

Todos os combustíveis regulados pelo Confaz foram reajustados. O gás de cozinha, por exemplo, será comercializado a R$ 8,85 o quilo.

Veja os valores do Acre e dos demais Estados: