Inspetor da PRF é roubado, reage e fere bandido com um tiro

O assaltante Rodrigo Neri Martins, de 37 anos, foi ferido com um tiro no abdômen após roubar um Inspetor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite deste sábado, 17, na Estrada Alberto Torres, no bairro Jardim Primavera, em Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, o Inspetor estava chegando em sua residência quando o criminoso em posse de uma arma de fogo se aproximou, anunciou o assalto, rendeu o Policial e roubou o seu celular. O bandido que não sabia que tinha roubado um policial, fugiu e depois voltou até aonde o Inspetor estava. O Policial reagiu e efetuou um tiro que atingiu o abdômen do assaltante. Mesmo ferido, o criminoso ainda conseguiu correr e invadiu duas residências na região.

Populares conseguiram conter o assaltante e em seguida o agrediram em via pública. O Inspetor se aproximou do bandido e conseguiu prendê-lo. Em seguida, o Policial pediu apoio aos outro Policiais Rodoviário Federais.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos ao bandido e em seguida o encaminharam ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Policiais Militares estiveram no local e tentaram encontrar a arma de fogo do criminoso, porém não obtiveram êxito.

A vítima foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla) e registrou um boletim de ocorrência.