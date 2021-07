Família de professora acreana que morreu em SP realiza bazar e feijoada para pagar diárias de hospital

Em junho, a família chegou a fazer uma campanha para arrecadar dinheiro e transferir Eliete para São Paulo por UTI aérea. A sobrinha dela, Patrícia de Andrade Bomfim, diz que os primeiros sintomas apareceram no dia 21 de maio, mas ela só conseguiu fazer o teste na farmácia no dia 26. No dia 30 de maio foi internada e quando foi intubada já estava com 90% do pulmão comprometido.