Os arranjos eleitorais da direção do PP para as eleições municipais em Rio Branco e Cruzeiro do Sul são as principais razões das insatisfações do governador.

Luciano Tavares

O governador Gladson Cameli não descarta uma possível filiação ao PSL. Ele disse ao Notícias da Hora na manhã desta sexta-feira (26) que se sair do PP sua primeira opção será o Partido Social Liberal.

Cameli diz ter simpatia pelo conteúdo programático da legenda.

“Eu não descarto essa possibilidade. De todos os partidos, além do PP, é o que eu tenho mais simpatia”, disse Cameli

A ideia na cabeça do governador não partiu de Major Rocha, que deve passar a comandar o partido no Acre. Mas o vice-governador chegou a perguntar em tom de brincadeira, na quarta-feira, 24, se Gladson não toparia virar um social liberal.

“Convidou na brincadeira”, disse Cameli ao ser perguntado se o convite teria sido de seu vice.

Gladson anda insatisfeito no Progressistas, e não é de hoje.

