Casal é brutalmente espancado por facção em Rio Branco; homem tem dedos decepados e consegue fugir

Joabe Lira elogia organização da Expoacre 2025 e propõe que prefeitura promova evento semelhante voltado aos produtores locais

O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Joabe Lira (União Brasil), que atualmente responde como prefeito em exercício da capital acreana, tem marcado presença constante nas noites da Expoacre 2025. Segundo ele, a participação é uma forma de valorizar o esforço do Governo do Estado na realização do maior evento agropecuário e de negócios do Acre.

Durante entrevista ao consórcio Colab (formado pelos veículos AcreNews, O Alto Acre, Correio e AcreMais), Joabe elogiou a estrutura e a diversidade da feira e sugeriu que a Prefeitura de Rio Branco pense na possibilidade de organizar uma exposição voltada ao setor produtivo da capital.

“Seria interessante pensar numa feira com foco nos produtores de Rio Branco. E o prefeito Tião Bocalom, que é um pioneiro do agro, tem total condição de liderar essa iniciativa”, destacou.

A proposta, segundo o prefeito em exercício, buscaria valorizar os pequenos produtores urbanos e rurais da capital, além de fomentar a economia local, a exemplo do que já acontece na Expoacre. A ideia ainda não foi formalizada, mas Joabe acredita que pode ganhar força junto à gestão municipal e ao setor produtivo.

A entrevista completa com trechos em vídeo está disponível no portal do consórcio Colab.



