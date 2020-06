Por Veronica Rodrigues

As escolas municipais de Brasiléia, Conci Alves de Melo e José Rui da Silveira Lino, estão entre as 118 escolas que receberão reconhecimento pelos bons resultados que vem apresentando no ensino fundamental através de suas práticas pedagógicas. A pesquisa nacional mapeou redes municipais com bom desempenho no ensino fundamental e identificou as principais práticas de gestão e de acompanhamento pedagógico e administrativo adotadas.

A pesquisa feita em parceria com os Tribunais de Contas do país identificou práticas e ações associadas a bons resultados educacionais. Em setembro de 2019, a conselheira do Tribunal de Contas do Acre, TCE, Naluh Golveia, que é membro do Comitê de Educação do órgão, acompanhou e participou de uma visita técnica com as equipes gestoras e alunos das escolas Conci Alves e José Rui da Silveira Lino, onde conheceu vários projetos artísticos e culturais que são desenvolvidos por essas escolas.

O Instituto Rui Barbosa, por meio do seu Comitê Técnico da Educação (CTE-IRB) e Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional (Iede) lançou nesta quinta-feira, 25, os resultados do projeto “Educação que Faz a Diferença”. Em virtude do isolamento social para evitar a propagação do Covid -19, o evento foi apresentado em uma transmissão ao vivo pela página do CTE-IRB no Youtube.

Para a gestora da escola Rui Lino, Amanda Alessandra Furtado, o reconhecimento é motivo de orgulho para toda escola.

“Como gestora da escola Rui Lino, quero falar que é motivo de satisfação e muito orgulho. E a afirmação de que um trabalho feito em equipe poder gerar bons resultados, quando se trabalha com equipe voltada para os resultados e principalmente os que valorizam as relações interpessoais é muito gratificante. Receber esse reconhecimento através do Instituto Rui Barbosa é motivo de muito orgulho para toda equipe da escola Rui Lino”.

A prefeita Fernanda Hassem afirma que melhorar a educação é um dos principais compromisso de sua gestão. Para isso, vem investindo em melhores condições de trabalho e salários para os profissionais da educação, infraestrutura das escolas, merenda de qualidade, além da parte pedagógica e de capacitação aos profissionais da educação.

O levantamento identificou 118 redes de destaque, que foram agrupadas segundo características semelhantes: redes de Excelência, Bom Percurso e Destaque Estadual. A iniciativa tem o apoio da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e do Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC).

