Prefeito em exercício de Rio Branco sugere criação de feira agropecuária na capital: “Bocalom é pioneiro do agro”

Vice-governadora acompanha edição atual da Expoacre e já projeta melhorias para o próximo ano, quando assumirá o comando do Estado

A vice-governadora do Acre, Mailza Assis (PP), tem marcado presença diária na Expoacre 2025 desde a abertura do evento, no último sábado. Com olhar atento e postura serena, ela afirmou ao consórcio Colab (formado pelos sites AcreNews, O Alto Acre, Correio e AcreMais) que está aproveitando a feira deste ano para colher aprendizados e aplicar melhorias na edição de 2026, quando estará à frente do governo do Estado, já que o governador Gladson Cameli deverá se afastar do cargo em abril para disputar uma vaga no Senado Federal.

“Estou aqui já meio que planejando, observando como está a feira e o que a gente pode avançar. A nossa proposta é essa: cada ano entregar algo melhor para a nossa população e seguir o nosso compromisso de sempre apoiar e incentivar esta exposição”, declarou.

Durante a entrevista, Mailza reforçou o papel da Expoacre como vitrine do agronegócio, da cultura, do empreendedorismo e da geração de oportunidades. A vice-governadora também ressaltou o engajamento das equipes do governo estadual e a parceria com o setor produtivo para garantir o sucesso do evento.

Mailza será a primeira mulher a assumir o governo do Acre em pleno exercício do cargo durante a maior feira de negócios do Estado. A edição de 2026 deverá marcar não apenas uma transição administrativa, mas também a consolidação de novos investimentos e inovações para o setor produtivo local.

Veja vídeo reportagem abaixo:



Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários