Imprensa internacional repercute a morte de Pelé: ‘O futebol perde o seu Rei’

Um dos personagens do esporte acreano na temporada de 2022, o goleiro Tomate, do Botafogo, desembarca na noite desta quinta (29), em Rio Branco, para as festas do fim de ano.

O atleta disputou a Copa São Paulo de 2022 pelo Andirá e após uma grande partida contra o Atlético Mineiro despertou o interesse de vários clubes e acabou acertando com o time carioca.

Cirurgia no joelho

No começo dos treinamentos no Botafogo, Tomate sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo. O goleiro acreano realizou uma cirurgia e entrou na última fase de recuperação.

Voltar a jogar

Um dos principais objetivos do goleiro Tomate é voltar a jogar e lutar pela titularidade no Botafogo.