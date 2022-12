Neymar publica fotos com o Rei e se despede de Pelé através das redes sociais: ‘Magia permanecerá’

A Fundação Hospital do Estado do Acre (Fundhacre) adquiriu uma atualização do sistema utilizado na realização do exame de elastografia hepática, responsável por medir o grau de fibrosidade do fígado dos pacientes. O objetivo foi torná-lo mais preciso para o diagnóstico. O médico infectologista e hepatologista, Thor Dantas, explicou sobre a modernização realizada recentemente.

“A máquina precisava ser atualizada para que ela pudesse continuar dando o diagnóstico de forma precisa”, explica Thor.

Ter o maquinário atualizado é de suma importância, já que o número de pacientes com problemas no fígado no estado do Acre é elevado. Com esse incremento, serão três gerações de máquinas fazendo esse exame no estado. “É um avanço, onde podemos otimizar o serviço de maneira muito inteligente. A gestão está de parabéns em se empenhar nessa atualização tão relevante, pois são poucos os estados do Brasil que têm um equipamento desse no Sistema Único de Saúde”, revela o hepatologista.

A aquisição do novo software, que ocorreu por meio de recursos próprios no montante de R$ 24 mil, deve começar a atender a população em breve. O presidente da Fundhacre, João Paulo Silva, falou sobre a relevância do exame. “A atualização é importante para podermos atender todos os pacientes com boa qualidade técnica, em especial àqueles que possuem mais dificuldades de examinar”, ressaltou o presidente.

Entenda o exame

A elastografia hepática é um exame de imagem, realizado para observar as fibroses do fígado, que são as cicatrizes derivadas de lesões contínuas, que podem surgir no órgão, devido a diversas situações como hepatite, gordura no fígado, cirrose e câncer no fígado, por exemplo. O exame é usado para o diagnóstico e avaliação da gravidade dessas e outras patologias, e pode substituir a biópsia, que requer a retirada de uma parte do fígado do paciente.

O processo se assemelha a um ultrassom abdominal, e leva em torno de 30 minutos para a sua realização, sendo necessários um jejum de 6 horas, e a não ingestão de cafeína e bebidas alcoólicas 24 horas antes da realização do exame. Os seus principais benefícios são os seguintes: não provoca dor, não oferece riscos à saúde, não é invasivo e não existem contraindicações ao método.

