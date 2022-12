Pelé é citado até em hino de clube tradicional da Grécia

Lance

Depois de vencer o poderoso Santos em 1961, o Olympiacos decidiu eternizar o memorável triunfo em seu hino

Rei do futebol, Pelé tornou-se uma das celebridades mais famosas do mundo e ultrapassou os limites das quatro linhas. A relação do ex-jogador com o Santos o fez conquistar o mundo de diversas formas. Seja com gols, lances mágicos e dribles desconcertantes, ou por momentos curiosos, que estão gravados para a eternidade. Um fator curioso é que o craque e o Alvinegro Praiano têm seus nomes na letra do hino oficial do Olympiacos, principal time da Grécia.

Em um amistoso realizado no Estádio Apostolos Nikolaidis, em Atenas, o Olympiacos desbancou o poderoso Santos de Pelé & cia por 2 a 1 no dia 4 de julho de 1961. Os gols do marcante triunfo foram marcados por Surunes e Possidon. O zagueiro Stenefakos (contra) descontou para o Peixe. Na época, o time paulista era considerado como um dos melhores times do mundo.

Naquele mesmo ano, o Santos realizou uma excursão pela Europa e colecionou vitórias em seis países diferentes. Foram 14 em 17 jogos com o título de dois torneios na conta: o de Paris e da Itália, diante de equipes como Lyon, Juventus, Roma, entre outros. Nos anos seguintes, a consagração mundial do Rei com a camisa do time paulista: o bi mundial com jogos inesquecíveis diante do Benfica, de Eusébio, e do Milan.

Na época, o Olympiacos já era forte e havia conquistado 16 títulos do campeonato nacional e nove títulos da Taça da Grécia. Mas derrotar o esquadrão santista elevou o patamar do clube que decidiu registrar o feito para sempre na história do futebol grego. Decidiram, então, adicionar os nomes do Santos e de Pelé (Σάντος κι ο Πελέ) ao hino oficial.

“Eles tremem quando ouvem o seu nome: Olympiacos. Eles ainda lembram do seu nome: o Santos de Pelé”, aponta o trecho do hino da equipe grega.



Pelé morreu nesta quinta-feira (29), aos 82 anos, de falência múltipla de órgãos resultante de um câncer de cólon.

Ficha técnica da partida

Olympiakos 2 x 1 Santos (4 de julho de 1961)

Local: Estádio Apostolos Nikolaidis



OLYMPIAKOS: Theodoridis; Kabolis, Stenefakos e Simandiris; Polychroniu e Kotridis (Papazoglu); Gavetsos, K. Papazoglu, Bebis (Surunes), Sideris e Possidon.



SANTOS: Laércio; Getúlio e Mauro; Dalmo, Zito (Pagão) e Lima; Dorval (Sormani), Mengálvio (Formiga), Coutinho, Pelé (Bé) e Pepe.



HINO DO OLYMPIACOS (Traduzido para o português)



A lenda da terra… Olympiacos

Coroado de louros e gloriosas

Você tem a força, Olympiacos

Que nunca te deixará abandonado

Olympi, Olympi, Olympiacos

O melhor e maior clube de todos

Meu amor é o maior de todos

Meu Olympiacos

Olympi, Olympi, Olympiacos

O melhor e maior clube de todos

Meu amor é o maior de todos

Meu Olympiacos

Glória aos seus filhos…Olympiacos

Mil canções para ti

És famoso em todas as partes

Eles tremem quando ouvem o seu nome: Olympiacos

Eles ainda lembram do seu nome: o Santos de Pelé

Olympi, Olympi, Olympiacos

O melhor e maior clube de todos

Meu amor é o maior de todos

Meu Olympiacos

Olympi, Olympi, Olympiacos

O melhor e maior clube de todos

Meu amor é o maior de todos

Meu Olympiacos.

