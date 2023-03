Ifac inaugura Centro EducationUSA no Acre e comunidade já pode agendar atendimentos

O novo espaço irá atender todas as pessoas que desejam realizar intercâmbio para os Estados Unidos



O Instituto Federal do Acre (Ifac) inaugurou, na tarde desta segunda-feira (27.02), uma nova unidade do Centro EducationUSA no Brasil. Com a instalação do espaço, o Acre passa a ser, oficialmente, um polo de referência junto à rede global de Centros de Orientação do Departamento de Estado Americano. No país, já são mais de 40 Centros EducationUSA instalados em universidades, institutos federais e centro binacionais.

Com objetivo de facilitar o acesso à informações específicas e atualizadas sobre oportunidades de estudo nos EUA, o Centro EducationUSA no Acre irá auxiliar estudantes, profissionais e pessoas de toda a comunidade que tenham interesse em realizar cursos superiores, de pós-graduação, inglês intensivo, residências e integrar demais programas acadêmicos nos Estados Unidos.

O novo local, instalado no Ifac campus Rio Branco (bairro Xavier Maia), já está em funcionamento. De acordo com o orientador do EducationUSA no Acre e diretor sistêmico de Internacionalização do Ifac, Luiz Eduardo Guedes, os interessados em receber mais informações sobre como estudar em uma das mais de 4,7 mil instituições norte-americanas, podem realizar agendamento pelo link: https://calendly.com/educationusa_acre.

Inauguração

A inauguração do Centro EducationUSA foi realizada pela reitora do Ifac, Rosana Cavalcante dos Santos, o adido cultural da Embaixada dos Estados Unidos, Todd Miyahira, a coordenadora regional do EducationUSA Cone Sul, Rita Moriconi, e o diretor do campus Rio Branco, Paulo Roberto de Sousa.

A cerimônia contou ainda com a participação do governador Gladson Cameli, da vice-governadora, Mailza Gomes, dos secretários estaduais de Educação, Cultura e Esportes, Aberson Sousa, e de Administração, Paulo Roberto Correia, além do diretor de Pós-Graduação da Universidade Federal do Acre (Ufac), Lisandro Juno, de representantes de instituições de ensino de idiomas, estudantes e ex-alunos do Ifac, servidores e comunidade.

“A inauguração do Centro EducationUSA representa um novo passo para o Acre em relação à educação e internacionalização. Ter um espaço para auxiliar a comunidade e todos aqueles que desejam estudar nos Estados Unidos reflete o trabalho que o Ifac tem feito e as parceria firmadas com instituições de outros países. É um momento de muita felicidade para nós. Que possamos contribuir para a formação e sonhos de todas as pessoas que desejam realizar um intercâmbio”, destacou a reitora do Ifac.

Para o governador do Acre, Gladson Cameli, a instalação do EducationUSA no Acre representa mais oportunidade para os acreanos. “Quando era jovem participei de um intercâmbio e sei da importância que tem para a formação da juventude. Parabéns ao Ifac por conseguir essa parceria importante para o nosso estado”.

Mailza Gomes também ressaltou o que representa para os acreanos um espaço EducationUSA. “Isso é tudo o que nós precisamos. Qual estudante não gostaria de ter uma experiência fora do Brasil? O Ifac vai proporcionar essa união, fortalecendo a rede de ensino para termos cada vez mais profissionais capacitados, ajudando o Acre”, afirmou a vice-governadora.

Como funciona o Centro EducationUSA

De acordo com a coordenadora regional do EducationUSA Cone Sul, Rita Moriconi, o centro instalado no Acre será um ponto de referência para as pessoas que não têm conhecimento sobre o passo a passo para realizar um intercâmbio.

Os atendimentos, que são realizados de forma gratuita, contemplam reuniões que auxiliam a busca por bolsas de estudo, cursos, universidades, preparação para provas, disponibilização de materiais para estudo, além de orientações para retirada de visto e demais documentos para o intercâmbio.

“O Centro EducationUSA tem como missão fazer com que cada vez mais brasileiros consigam estudar nos Estados Unidos e que mais estudantes americanos venham estudar no Brasil. Queremos essa mobilidade entre os dois países, um aprendendo com o outro, um crescendo com o outro”, ressaltou Rita Moriconi.

Conforme explica Todd Miyahira, a instalação do EducationUSA no Acre vai contribuir para uma ampla diversidade acadêmica. “Os Estados Unidos são um país muito procurado pelos estudantes brasileiros, mas também há um grande interesse dos estudantes americanos no Brasil. Temos muitos acreanos que já foram para os Estados Unidos e americanos que vieram conhecer mais sobre o Brasil, a Amazônia e a cultura brasileira”.

Em relação aos atendimentos do Centro EducationUSA no Acre, o adido cultural da Embaixada dos Estados Unidos acredita que estes serão de grande relevância para os futuros intercambistas acreanos. “Temos pessoas capacitadas para dar as devidas orientações sobre os diversos intercâmbios e oportunidades que estão disponíveis nos Estados Unidos. Tenho certeza que o Acre e os Estados Unidos farão uma boa história envolvendo a educação”.

– Para conhecer mais sobre o EducationUSA, acesse https://educationusa.org.br/.

– Acompanhe as novidades sobre o Centro EducationUSA no Acre pelo Instagram: https://www.instagram.com/educationusa_acre/.

(Fotos: Manassés Carvalho – Dscom/Ifac)

