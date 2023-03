Deputado Arlenilson reúne-se com ministro Flávio Dino por regulamentação da Polícia Penal Federal

Neste período de chuvas, o governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), em parceria com a Prefeitura de Brasileia, tem trabalhado no melhoramento do km 19 do Ramal Pega Fogo.

Os trabalhadores atuam no melhoramento da estrada vicinal com serviços de raspagem de solo, retirada de atoleiros, construção de saídas de águas pluviais e aplicação de camada de vegetal.

O gerente regional do Deracre em Brasileia, José de Araújo, destaca que a equipe tem enfrentado as chuvas para poder garantir que melhorias consigam chegar às pessoas que necessitam de acesso. “Temos trabalhado na retirada dos pontos críticos”, relata.

As ações têm como propósito possibilitar o escoamento da produção dos agricultores, para que seus produtos possam ser comercializados nas feiras na zona urbana. As intervenções nos ramais são realizadas pelo Deracre, que segue avançando com as obras em todo o estado.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários