Idoso que teve seis filhos com a própria filha está foragido há dois anos do presídio de Cruzeiro do Sul

Por Juruaemtempo

O idoso João das Chagas Ribeiro Mourão, de 68 anos de idade, que estava preso desde o ano de 2012 no presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre, está foragido desde que regrediu para o regime semiaberto.

O caso repercutiu dentro e fora do estado do Acre, quando João das Chagas foi preso ainda no ano de 2012, após ser flagrado vivendo maritalmente com a própria filha e ter com ela seis filhos. Eles moravam na comunidade Lago dos Paus, no Rio Gregório (AM), a filha na época tinha 31 anos de idade.

O idoso entrou para o regime semiaberto no dia 4 de novembro de 2019, e deveria ter se apresentado ao monitoramento eletrônico no dia seguinte, mas nunca o fez. João até o momento encontra-se foragido do sistema prisional.