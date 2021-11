Médicos do estado decidiram parar atividades por um dia

Na assembleia realizada na noite desta sexta-feira, 12, os médicos contratados pelo governo do estado decidiram realizar um dia de paralisação no próximo dia 25.

O ato foi decidido por unanimidade durante a assembleia realizada pelo Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC). Os médicos reclamam de acordos não cumpridos por parte do governo.

A continuação do movimento dependerá da negociação a ser realizada com o governo do Estado.

Assim, no mesmo dia de mobilização, os servidores decidirão se continuam em greve ou se retornam ao trabalho.

Por