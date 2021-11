Senadora Mailza recebe apoio de pecuaristas que anunciam: “temos interesse em apresentar nomes para as eleições 2022”

Os pecuaristas declararam a intenção de apresentar nomes para deputado federal e deputado estadual

Um jantar regado com conversas sobre o agro e política marcou o primeiro encontro entre pecuaristas do Acre com a senadora Mailza, na noite de sexta-feira, 12.

O grupo formado pelo presidente da Federação da Agricultura, Assuero Veronez, seu vice, o médico veterinário Edivan Maciel, os pecuaristas Marcelo Moura, Luiz Augusto Ribeiro do Vale, Chico Sales, o empresário Edson Gomes e o delegado da Polícia Federal Luís Carlos Oliveira, apresentou à senadora um cenário atual do agronegócio no Acre, destacando a importância do setor para o desenvolvimento do Estado.

Quando a conversa chegou ‘no campo da política’, o médico veterinário Edivan Maciel, representando os demais, parabenizou a senadora pelo trabalho que vem desempenhando nos últimos três anos de mandato. “Tem contribuído muito com o Acre, em tão pouco tempo. Isto nos causa muito orgulho e admiração”.

Maciel destacou que justamente este trabalho executado com integridade chamou a atenção do grupo e, por unanimidade, fizeram o convite para o encontro, na intenção de declarar apoio à senadora e à possível candidatura da mesma em 2022.

“A senhora mostrou-se uma grata surpresa para todos nós. Seus bons princípios e disposição em contribuir com todos nos mostrou um caminho seguro”, disse Assuero Veronez.

Os pecuaristas declararam também a intenção de apresentar nomes para as eleições do próximo ano, para deputado federal e deputado estadual.

“Temos excelentes nomes e pessoas com disposição para enfrentar este desafio, pois sentimos a necessidade de termos alguém representando nossa categoria no Legislativo, seja Estadual ou Federal”, disse Edivan Maciel.

Mailza convidou todos para se filiarem ao Progressistas, destacando que a sigla é a maior do Estado, tendo entre seus representantes o governador Gladson Cameli, o prefeito da capital Tião Bocalom, o prefeito do segundo maior município do Estado, Zequinha Lima, mais três prefeitos, três deputados estaduais e vereadores.

“O Progressistas representa cerca de 65% das cadeiras políticas em todo o Estado. Estamos nos organizando, desde já, para apresentarmos chapas fortes e com nomes relevantes na política acreana e os nomes apresentados por este grupo só nos causam contentamento. Agradeço o apoio recebido nesta noite e já apresento o convite para fazerem parte do nosso Progressistas”, disse a senadora e presidente do Progressistas no Acre.