Pré-candidatos participam de formação e capacitação politica

Com larga experiência em formar planos para uma campanha vitoriosa, a Coêlho e Farias – Assessoria e Consultoria Politica realizou nessa última sexta-feira(12), um Workshop com pré-candidatos e candidatos com mandatos que irão disputar as eleições de 2022.

O evento que seguiu todas as regras de segurança devido as orientações sanitárias vigentes, ocorreu no auditório do Nobile Suites, em Rio Branco. Para o pré-candidato a deputado federal pelo Cidadania, Victor Augusto, o encontro foi muito enriquecedor.

“Esse workshop é muito enriquecedor para todos que pretendem disputar no ano que vem, pois são pontos esclarecedores como todas as regres que mudaram desde a última eleição e não podemos errar para alcançar a vitória. Recomendo a outros candidatos e partidos que busquem essa assessoria”, disse Victor.

Para o consultor da Coêlho e Farias, Thales Farias, o encontro foi muito positivo e gratificante por notar que a política passa por uma qualificação.

“A equipe da consultoria política Coêlho & Farias, faz uma avaliação positiva do evento “ Workshop Eleições 2022” , onde todas as vagas foram preenchidas, e houve uma interação positiva de todos os participantes. Os consultores se sentiram gratificados com a participação de pré-candidatos a Governo do Estado, Deputado Federal, Deputado Estadual, Advogados e diversos dirigentes partidários e assessores parlamentares. É muito gratificante ver que a política acreana passa por um processo de profissionalização e mudança”, destaca Thales.

O evento contou com pontuações como leis de organização para campanha, prestação de contas, prazos de campanha, marketing político com a jornalista Gina Menezes entre outros pontos importantes para quem irá disputar um mandato.