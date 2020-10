Sabino Brotto, de 68 anos, entrou no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into-AC) em junho e saiu no dia 14 de outubro.

Em casa há cinco dias, o idoso Sabino Brotto, de 68 anos, conta com alegria sobre a alta depois de ter lutado 110 dias contra a Covid-19. Ele foi internado no dia 26 de junho no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into-AC), em Rio Branco, e ficou até o dia 12 de outubro na UTI.