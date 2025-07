Elenco do Independência se reapresenta e começa semana do Águia

Um elenco abatido e tentando encontrar respostas para a péssima atuação diante do Humaitá no último sábado, 13, na Arena da Floresta. Assim foi a reapresentação do elenco do Independência nesta segunda, 14, no Marinho Monte.

“Ainda podemos classificar, mas precisamos saber se todos estão com o mesmo pensamento. Teremos dois jogos bem difíceis contra o Águia e Manauara e ainda dependemos somente dos nossos resultados”, declarou o técnico Ivan Mazzuia.

Reclamação e xingamento

Ivan Mazzuia foi xingando ouviu reclamações durante a partida contra o Humaitá de atletas do Independência Contudo, o treinador evitou expor os jogadores e afirmou a intenção de resolver os problemas internamente.

Dado Ramos

Dado Ramos, um dos gestores do futebol do Tricolor, chega nesta segunda, 14, em Rio Branco e deve se reunir com os jogadores antes do treinamento desta terça para tentar solucionar os problemas e focar na partida contra o Águia.

Viaja na quarta

A delegação do Independência viaja na quarta, 16, para Marabá, no interior do Pará. O jogo pela 13ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D contra o Águia será no sábado, 19, no Zinho Oliveira.

