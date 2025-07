Polícia Militar prende foragido e apreende armas e drogas em operação em Cruzeiro do Sul

Equipes especializadas do 7º e 4º BEPCIF enfrentaram condições adversas para localizar agricultor desorientado a 8 km de sua residência

O Corpo de Bombeiros Militar do Acre realizou com sucesso uma complexa operação de busca e salvamento que resultou no resgate de um morador rural desaparecido na região do Rio Gregório. O idoso, identificado pelas iniciais A.S.D., foi encontrado com vida após cerca de 36 horas de buscas intensivas em área de mata fechada.

Ação rápida e especializada

A operação foi acionada após chamado de emergência para o 193. Imediatamente, as equipes do 7º Batalhão de Emergências, Proteção Civil e Incêndios Florestais (BEPCIF) de Tarauacá e do 4º BEPCIF de Cruzeiro do Sul foram mobilizadas para a missão.

Os bombeiros enfrentaram:

Terreno acidentado e vegetação densa

Condições climáticas desfavoráveis

Dificuldades de acesso na região isolada

Desfecho positivo

O senhor A.S.D. foi localizado a aproximadamente 8 quilômetros de sua residência, apresentando apenas sinais de desorientação, mas sem ferimentos graves. Ele recebeu os primeiros atendimentos no local e foi conduzido em segurança para avaliação médica mais detalhada.

Compromisso com a vida

A operação reforça a capacidade de resposta do Corpo de Bombeiros em situações críticas. “Este resgate exemplifica nossa preparação para atuar nas condições mais adversas para proteger vidas”, destacou o comando da corporação.

A corporação reforça a importância do acionamento imediato do 193 em casos de desaparecimento, principalmente em áreas de risco, para aumentar as chances de sucesso nas operações de busca.

