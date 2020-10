Em comparação com o pleito de 2016, o número de cidadãos aptos a votar no estado cresceu 5,4%. Na última eleição municipal o total de eleitores era de 532.452.

Em relação ao cadastro biométrico, 97,38% dos eleitores têm biometria registrada, um total de 546.564 pessoas. No entanto, por causa da pandemia de Covid-19, a Justiça Eleitoral suspendeu a obrigatoriedade e não haverá identificação biométrica do eleitor no pleito deste ano.

A maioria do eleitorado é composta por mulheres. Em 2020, são 290.030 pessoas do gênero feminino com o título de eleitor regularizado no Acre, o que representa 51,7%. Já os homens são 48,3% do total, com 271.229. Somente dois eleitores não declaram a informação.

Em comparação com as eleições de 2016, a proporção foi parecida, sendo 51,1% eleitores do gênero feminino e 48,9% do gênero masculino. Na época, quatro eleitores não declararam a informação.

Pela segunda vez em uma eleição, 28 eleitores vão poder votar fazendo uso do nome social. Esta é a segunda eleição que acontece no país após a Justiça Eleitoral autorizar a inclusão de nome social no cadastro do eleitor.

Em 2018, o estado teve 14 pessoas que fizeram o uso do nome social. Já este ano, o número saltou para 28, um aumento de 100%.

Desde 2018, o Superior Tribunal Eleitoral (TSE) garante a transexuais e transgêneros o direito de mudarem o nome no registro civil sem a necessidade de cirurgia de mudança de sexo. Com a decisão, a alteração pode ser feita por meio de decisão judicial ou diretamente no cartório.

Faixa etária

A faixa etária predominante nesta eleição é de pessoas com idade entre tem entre 25 a 29 anos. São 69.693 dos eleitores nesta faixa etária, que representam 12,42% do eleitorado do estado. Em seguida, estão as pessoas entre 35 e 39 anos, que representam 11,65%.

Houve um aumento no número de eleitores com 100 anos ou mais. De acordo com os dados, 223 contra 134 na última eleição.

Escolaridade

As estatísticas do TSE também apontam que a escolaridade da maioria dos eleitores passou de Ensino Fundamental incompleto, em 2016, para Ensino Médio completo, em 2020, com 23,18% do total.

O número de analfabetos diminuiu de 56.314 para 50.977, uma redução de 9,5%. Assim como o total dos que leem e escrevem, que caiu de 71.819 na última eleição para 59.251.

O número de eleitores com Ensino Superior completo teve um aumento de 33% em comparação com a última eleição. Em 2016, eram 41.870 pessoas e em 2020 são 55.588, o que representa 9,9% do eleitorado deste pleito.