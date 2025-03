Idoso de 79 anos é atropelado por moto ao atravessar rua no bairro Ivete Vargas, em Rio Branco

Prefeito Zequinha Lima mobiliza secretários e define abrigos para assistência emergencial; Defesa Civil alerta para chuvas intensas e risco de aumento do nível do rio.

O Rio Juruá atingiu a marca de 12,69 metros nesta quarta-feira, 5, afetando parcialmente sete bairros de Cruzeiro do Sul: Miritizal, Boca do Môa, Lagoa, Várzea, Remanso, Cruzeirinho Novo e Saboeiro. Apesar do avanço das águas, ainda não foi necessário remover famílias de suas residências, medida que só será adotada caso o rio alcance 13,30 metros. A energia elétrica também permanece sendo fornecida normalmente em todos os bairros.

O prefeito Zequinha Lima reuniu secretários municipais para planejar ações de auxílio às famílias que possam ser impactadas pela cheia. Dois abrigos já foram definidos: as escolas municipais Corazita Negreiros e Thaumaturgo de Azevedo. Equipes de saúde e assistência social estão de prontidão para oferecer suporte, enquanto a Defesa Civil e a Secretaria de Obras mantêm estruturas preparadas para atuar em caso de emergência.

“Temos um plano de contingência elaborado desde o ano passado. Foram sete enchentes grandes em quatro anos, então estamos preparados para agir rapidamente se for necessário retirar famílias”, afirmou o prefeito. Ele destacou ainda o trabalho realizado nos últimos anos para elevar as primeiras casas atingidas pelas cheias, o que tem minimizado o número de deslocamentos. “Se não tivéssemos feito isso, já estaríamos retirando famílias com o rio a 13 metros. Agora, só precisaremos agir a partir de 13,30 metros, quando 11 famílias serão afetadas”, explicou.

Chuvas intensas preocupam

O coordenador da Defesa Civil, José Melo, alertou para o volume de chuvas registrado nas últimas 24 horas. “A previsão era de 200 milímetros até o dia 15 de março, mas choveu 98,5 milímetros em apenas um dia. Isso equivale à metade do esperado para 15 dias em apenas duas horas de chuva”, disse. Ele ressaltou que o aumento do volume de água deve elevar ainda mais o nível do rio nas próximas horas.

A Defesa Civil monitora a situação e mantém o plano de contingência ativo, com abrigos preparados e equipes prontas para atender as famílias, caso necessário. “Estamos com 12,68 metros e sete bairros parcialmente atingidos. Ainda não temos o levantamento completo das famílias afetadas, mas estamos preparados para agir rapidamente”, finalizou Melo.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários